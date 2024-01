Rinnovo contratto dirigenti scolastici | il 17 gennaio al via la trattativa tra ARAN e sindacati

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La prossima settimana prenderà avvio larelativa alcontrattuale per il personale dell’Area dirigenziale. L'incontro segna una tappa fondamentale per definire le condizioni lavorative del triennio 2019/2021. L'articolo .

Leonardo Bonucci è atterrato a Istanbul, pronto a dare il via alla sua nuova avventura col Fenerbahce . Il difensore ex Juventus, che... (calciomercato)

... poi inserito nella rosa della Prima Squadra nella stagione sportiva in corso FEDERICO BASCHIROTTO Squadra: LECCE Scadenza nuovo: 2026 Il Lecce ha annunciato ildel difensore fino ...Il calciatore, però, vorrebbe rinnovare col club azzurro; il nuovodoveva già essere ...momento dell'incontro definitivo e l'intenzione è quella di una stretta di mano finale per un...Prenderà avvio il prossimo 17 gennaio alle ore 15 la trattativa relativa al rinnovo contrattuale per il personale dell’Area dirigenziale del settore Istruzione e Ricerca.Il contratto che si dovrà sott ...La questione Politano il Napoli se la porta indietro da qualche mese. La scorsa estate l'esterno romano attendeva una mossa da parte del club, con il contratto in scadenza a giugno 2025. Tutto rimanda ...