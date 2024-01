Rihanna | in lingerie sensuale per San Valentino | “Curvy è bello”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Bad Girl RiRi”, la ragazzaccia, come si fa chiamare sui social, a quasi 36 anni e due figli, non he perso la sua voglia di scandalizzare e provocare. E soprattutto dimostrare, come fa da qualche anno a questa parte, che. Dopo anni a combattere con il peso e gli standard imposti dallo show biz, la cantante ha deciso di fregarsene di canoni e cliché, di mostrarsi orgogliosa per come è realmente, con le sue bellissime e abbondanti forme, rese ancor più morbide dalle due gravidanze., laper San2024, visto l’avvicinarsi di Sanha anticipato l’uscita della sua linea diSavage x Fenty per la feste degli innamorati con alcuni scatti super sensuali postati ...

... Maroon 5, Jay - Z, Kanye West, Taylor Swift, Harry Styles, Ariana Grande, Ed Sheeran,, ... Dopo 4 anni, però, il marchio diha annunciato il suo ritorno in una conferenza stampa, ...... come Bella Hadid e Hailey Bieber ma anchee Kylie Jenner. Nota bene: Miu Miu non è stata ... VEDI ANCHE: 15 must - have per l'autunno 2023 4. Naked shoe , la scarpa che abbiamo amato di ...Mamma Rihanna non ha perso la voglia di essere una “bad girl”: super provocante per il lancio della sua lingerie Savage X Fenty per San Valentino ...The 35-year-old music artist-turned-mogul — who recently enjoyed trip to Aspen — modeled pink lingerie ahead of the Valentine's ... Instagram page shared throwback photos and clips of Rihanna's 2023 ...