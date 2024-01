Rihanna e la nuova linea di lingerie | “Da amare così come siete”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 11 gennaio 2024)continua a stupire: con la fine delle festività natalizie e l’avvicinarsi di San Valentino, la cantante ha lanciato la suadia marchio Savage X Fenty. Per farlo,ha postato sul profilo ufficiale del brand alcuni scatti nei quali posa in intimo mostrando le sue forme: “la ragazzaccia festeggerà San Valentino”, ha scritto a corredo del post. “Vi presentiamo la collezione di San Valentino di quest’anno, con stili da”. Il marchio, lanciato nel 2018, propone infatti per le donne un range di taglie che va dalla XS alla 4XL. “La collezione diper Savage X Fenty celebra il coraggio, la sicurezza di sé e ...