Rihanna e la nuova linea di lingerie | “Da amare così come siete”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La cantante ha introdotto la suadi intimo di Savage X Fenty:sempre, la cantante paladina della body positivity ha avuto un occhio di riguardo per le taglie curvy. L'articolo proviene da DireDonna.

Rihanna , presente al party per il lancio della nuova collezione Fenty x Puma a Los Angeles, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti che le ... (diredonna)

La cantante ha parlato dei suoi piani per il futuro all’evento lancio della collaborazione Fenty x Puma: “L’ultimo tour è stato tanto tempo ... (diredonna)

Rihanna , presente al party per il lancio della nuova collezione Fenty x Puma a Los Angeles, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti che le ... (diredonna)

La cantante ha parlato dei suoi piani per il futuro all’evento lancio della collaborazione Fenty x Puma: “L’ultimo tour è stato tanto tempo ... (diredonna)

La cantante ha parlato dei suoi piani per il futuro all’evento lancio della collaborazione Fenty x Puma: “L’ultimo tour è stato tanto tempo ... (diredonna)

...della prima puntata di Tali e Quali 2024 Carlo Conti è tornato in prima serata con la... Sara Manea imita Annalisa; Vincenzo Imparato è Gigi d'Alessio; Yoly Garcia è; Rinaldo Spinozzi, ......della prima puntata di Tali e Quali 2024 Carlo Conti è tornato in prima serata con la... Sara Manea imita Annalisa; Vincenzo Imparato è Gigi d'Alessio; Yoly Garcia è; Rinaldo Spinozzi, ...È salita sul palco con l’immancabile ombrello nero che ha reso celebre la sua artista preferita nell’iconico videoclip di 'Umbrella'. Si è presenta così sul palco dello show “Tali e Quali” Yoly Garcia ...Rihanna lancia la collezione di lingerie pensata per rendere hot San Valentino. Ecco quanto costano i capi Savage X Fenty.