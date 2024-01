Ricettazione | due persone denunciate nel napoletano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto A Volla, in provincia di Napoli, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato perduedi 50 e di 23 anni già noti alle forze dell’ordine originari di Cercola. I militari hanno fermato i due in via Cristoforo Colombo mentre erano a bordo di un Fiat Doblò: nel mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati svariati pezzi di auto e di due motori elettrici con numero di matricola abraso che sono tutti verosimilmente provento di furto. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che anche il Doblò sul quale i due erano a bordo era stato assemblato con componenti di altri veicoli. Il furgone, inoltre, aveva il numero di telaio diverso da quello riportato sulla carta di circolazione. Mezzo e merce sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

