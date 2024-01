Ricerca | da Arisla quasi 1 milione di euro per 7 nuovi progetti sulla sclerosi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Fondazione, il piu’ importante ente non profit che finanziaSla in Italia, annuncia un nuovo finanziamento didi(999.300la cifra in dettaglio) per lo sviluppo di 7 innovativi, selezionati con il Bando 2023. La call era rivolta atori di universita’ italiane e di istituti dipubblici e privati italiani non profit, che potevano applicare nelle aree didi base, preclinica o clinica osservazionale riguardanti la Sla, gravissima malattia ndegenerativa che solo in Italia coinvolge circa 6mila persone e che ad oggi non ha una terapia efficace. “Siamo lieti di aver potuto quest’anno incrementare le risorse da ...