Retromarcia del colosso Hertz sulle auto elettriche Scarsa domanda e costi alti | in vendita 20mila vetture

Il governo riduce il taglio all'extra rendimentosistema retributivo per alcuni dipendenti pubblici, ma resta il dato di fondo: non ci sono ... Il governo fa una parzialesulle pensioni ...... si trattanuovo differenziale autobloccante (LSD) di tipo asimmetrico, che dovrebbe conferire ... l'assistenza al parcheggio che inavvisa dei veicoli che sopraggiungono lateralmente, ...Purtroppo per l'Italia si è trattato di un anno in retromarcia. L'ambiente sembra sempre interessare pochi, eppure ci riguarda tutti. Alla base c'è sempre la «solita» questione: il bisogno del singolo ...Un furgone in fase di manovra, poco prima delle 9 di mercoledì, 10 gennaio, ha urtato e fatto finire a terra la croce di ferro posta davanti alla chiesa di San Giacomo in Mercatonuovo, in piazza ...