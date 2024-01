Rennes vs Nizza – probabili formazioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ile ilcercheranno di sfruttare le recenti vittorie in Coupe de France quando torneranno a giocare in Ligue 1 al Roazhon Park sabato 13 gennaio sera. La squadra di Julien Stephan è passata al quarto turno di coppa battendo 2-0 il Guingamp, mentre i suoi ospiti hanno vinto 4-2 ai rigori contro l’Auxerre. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreVincitore della Coupe de France con ilnella stagione 2018-19 durante il suo primo illustre periodo alla guida dei Rouges et Noir, il rientrante Stephan ha assistito a 45 minuti di frustrazione contro il Guingamp nel terzo turno, prima che Arnaud Kalimuendo segnasse di testa la rete ...

... con Farioli che invece si prepara al Bordeux, Questi i match previsti:- Marsiglia SC ...FC - Lione Rodez - Monaco Chateauroux - Le Havre AS Saint - Priest - SO Romorantin Bordeaux -Commenta per primo Atalanta , Milan e Roma sono sulle tracce di Thilo Kehrer , ma aumenta la concorrenza: sul difensore del West Ham , riferisce Foot Mercato , ci sono anche Monaco ,In estate, Nemanja Matic ha detto addio alla Roma per trasferirsi in Francia, al Rennes. In giornata, però, il club francese attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che il calciatore serbo ...Scontro totale tra il Rennes e Nemanja Matic. L'ex centrocampista della Roma, trasferitosi proprio in estate in Francia, ha chiesto la cessione ed avrebbe ...