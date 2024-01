Regionali | Tajani | ' Bardi miglior candidato possibile in Basilicata'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Vitoè ilper lae dobbiamo trovare un accordo per ilin Sardegna, ne stanno discutendo Fratelli d'Italia e Lega". Lo ha detto a Radio anch'io il vice premier e ministro degli Esteri Antonio. "Per la mia ricandidatura devo aspettare il Congresso di Forza Italia che eleggerà il segretario - ha aggiunto- Non posso prendere una decisione prima. Intanto rifletto sull'azione di Governo: sarebbe giusto impegnarsi in una campagna elettorale trascurando gli altri impegni?".

il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Il ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, inizierà domani (venerdì 12 gennaio) il suo tour a Rimini presso la Smc group, dove illustrerà le priorità del governo in tema di export.