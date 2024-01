Regionali Sardegna | perché riformisti e garantisti dovrebbero votare per la grillina Todde?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le elezioniinsono sempre più vicine e la confusione regna sovrana e si spera non sovranista. Da una parte la “ditta grillizata” del Pd ha da tempo abbandonato la propria vocazione maggioritaria e riformista per svendersi a Grillo e Conte, dando al Movimento 5Stelle la candidata per la Presidenza della Regione sarda. Dall’altro nel fronte storico del “centro” destra i grandi litigi interni sono sfociati in una guerra di poltrone e rivendicazioni. La Lega insiste nel chiedere la riconferma del Presidente uscente Solinas. Mentre Fratelli d’Italia, Forza Italia e altri piccoli satelliti hanno individuato come proprio candidato il sindaco uscente di Cagliari: il meloniano Truzzu. In tutto questo niente che riguarda i cittadini e i loro problemi: lotte di potere che stanno allontanando i cittadini dal voto. Un disgusto sempre più ...