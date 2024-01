Regionali | ancora stallo su Sardegna | restano distanze Fdi-Lega**

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Resta losulla. "Siamo fermi al punto in cui eravamo", ovvero la Lega ferma sul governatore uscente Christian Solinas e Fdi per il cambio della guardia, ovvero a sostegno del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Nonostante i rumors su un passo indietro di Solinas, "nulla si è mosso", spiegano fonti autorevoli all'Adnkronos. Questa mattina era trapelata la notizia di un vertice dei tre leader: Giorgia Meloni con i due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Poi la notizia di un successivo incontro, suggellato da un pranzo nella sede del governo. Fonti di Palazzo Chigi nel pomeriggio hanno tuttavia precisato che il vertice di questa mattina era in realtà una riunione allargata sul dossier migranti: presenti sì i tre leader, ma con altri 'big' al tavolo, ovvero il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

... dove scambierà con i servizi ferroviarie con quello per l'aeroporto. Dopo aver attraversato il quartiere di Trastevere, procedendo verso nord, la linea passeràil fiume all'altezza ......stato possibile perché primache si aprissero le opportunità offerte dal Piano, l'amministrazione ha sempre mantenuto alta l'attenzione sulle fonti di finanziamento europee, statali,,...Nello stesso giorno le urne si sono aperte in tutta Italia per le europee e in Piemonte anche per le regionali. Anche se ancora non è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del governo, tutto ...Possibili disagi ovunque a causa delle piogge con temperature che rimangono tutto sommato stabili e quasi in linea con le medie stagionali.