Real Madrid | pioggia di fischi per Kroos in Arabia Saudita Lui ironizza | “Pubblico incredibile | è stato divertente”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo aver definito “imbarazzante” il trasferimento indel giovane Gabri Veiga, Toniera consapevole che ildel Medio Oriente non sarebbeclemente nei suoi confronti. Non a caso, in occasione della semifinale di Supercoppa di Spagna trae Atletico– di scena a Riyad -, il centrocampista tedesco èbersagliato dagli spettatori, cheavano ogni volta in cui toccava palla. Ciononostante,non se l’è presa, anzi ha sdrammatizzato sui social, scrivendo: “E’“. Una provocazione che non farà sicuramente piacere al...

La gara tra Real Madrid e Atletico, semifinale di Supercoppa di Spagna, vinta 5-3 dalla squadra allenata da Ancelotti, è stata infinita tra gol, emozioni ed anche episodi chiave sfuggiti all'arbitro. Nei minuti in cui Milan-Atalanta si contendevano a San Siro la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia, a Riyad si è disputato un appassionante derby tra Real Madrid e Atletico, valido come semifinale della Supercoppa di Spagna 2024. Tornate a sfidarsi tre mesi dopo l'infuocata sfida di campionato, vinta dai Colchoneros tra le proteste dei Blancos.