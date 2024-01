Real Madrid | Kroos fischiato in Arabia | «È stato divertente»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le parole di Toni, centrocampista del, dopo i fischi ricevuti inSaudita. I dettagli Toni, centrocampista del, ha risposto ai fischi ricevuti dai tifosi inSaudita in occasione della semifinale della Supercoppa Spagnola contro l’Atletico. Il tedesco ècriticato per le sue dichiarazioni dopo il passaggio di Gabri Veiga dal Celta Vigo all’Al Ahli, definito come imbarazzante. Attraverso i propri socialha risposto con ironia, provocando ancora il pubblico arabo. LE PAROLE – «E’, pubblico incredibile».

