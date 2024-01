Real Madrid | Ancelotti | “Il derby con l’Atletico uno spettacolo per il calcio | il nostro obiettivo è il titolo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Carlo, tecnico del, ha commentato il successo per 5-3 nella semifinale di Supercoppa spagnola contro: “E’ stata una gara molto competitiva in cui entrambe le squadre hanno battagliato: credo sia stato un belloper il. Alla fine siamo arrivati con più energie e siamo riusciti a vincere: hanno fatto la differenza i giocatori entrati a gara in corso. Per me è un bel segnale perché vuol dire che tutta la rosa è motivazione e questo è fondamentale per vincere partite del genere. Inoltre penso che questosia molto utile ai giovani perché si può perdere, ma non si deve mai mollare“. “ha giocato bene e ci ha causato problemi pressando alto; inoltre è una squadra molto organizzata che tiene ...