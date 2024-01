Real Betis-Granada CF sabato 13 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Verdiblancos vogliono uscire dal momento di difficoltà

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Solo 4 punti nelle ultime 5 partite di campionato è un bottino piuttosto magro per il, che ha anche collezionato l’amarezza dell’eliminazione copera a Vitoria contro l’Alaves. Ihanno pochi giocatori disponibili, sono settimi con 28 punti conquistati e hanno bisogno di tornare al successo per ritrovare spinta e morale;notte, al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Real Betis inizierà il nuovo anno con una trasferta in Galizia per la sfida di mercoledì 3 gennaio nella Liga contro il Celta Vigo , a rischio ... (sport.periodicodaily)

La prima giornata del 2024 è stata piuttosto amara per Alaves e Betis : la squadra ha basca ha buttato via un derby che sembrava già vinto, facendosi ... (infobetting)

