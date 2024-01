Rapporto su gestione rifiuti urbani in Campania dati 2022

... inclusa l'importante attività di relazioni industriali e didel CCNL Gomma Plastica, per ... " La crescita della Federazione vuole coniugarsi con unpiù stretto con le Associazioni ...... capi militari e funzionari governativi alle prese con ladei ' Troubles ', il suo ...delicati e scioccanti che gli alti funzionari governativi avevano espresso il desiderio che il...BELLUNO - Nessuno come Cortina d’Ampezzo, con un trend almeno decennale. Nella conca, secondo le cifre della Regione, si producono più rifiuti che altrove nel Bellunese, si presta ...Secondo i dati dell'American College of Sports Medicine, aumentano i corsi dedicati agli over65 e quelli che hanno come obiettivo la perdita di peso ma ...