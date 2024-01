Rapina in banca a Pietralata | Roma | residenti preoccupati

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nuovainnel quartiere di: sulla vicenda indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri. Brutto risveglio aEst, dove il quartiere disi è svegliato con le sirene della forze dell’ordine sotto casa. Gli agenti si sono mobilitati per unapresso ladi via dei Durantini, nell’ennesimo caso che si è verificato in questo quadrante della Città Eterna. Sulla dinamica ci sono ancora pochissimi dettagli, tranne che la zona è stata chiusa per permettere i rilievi del caso.in: la vicenda Le sirene delle forze dell’ordine si sarebbero sentite in strada intorno alle 10 del mattino, con le persone che da subito hanno intuito come ...

Ancora la banda del buco in azione alla Monte Paschi di Siena di via Aniello Palumbo a Giugliano . Malviventi in fuga nelle condotte fognarie e ... (teleclubitalia)

Ancora la banda del buco in azione alla Monte Paschi di Siena di via Aniello Palumbo a Giugliano . Malviventi in fuga nelle condotte fognarie e ... (teleclubitalia)

...informatica sul cellulare risultato poi essere in uso ad uno dei componenti della: l'analisi ... Dr.ssa Monica Biasutti, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di, furto ...... unasubacquea alle cassaforti di una. Qui Deedee (Sarah Greene), ragazza estroversa e star del cinema per adulti, una sera incontra Gal (James McArdle), un ladro professionista che ...Nuova rapina in banca nel quartiere di Pietralata a Roma: sulla vicenda indagano i militari dell'Arma dei Carabinieri.Nel corso dell’attività veniva eseguita anche una perquisizione informatica sul cellulare risultato poi essere in uso ad uno dei componenti della banca: l’analisi risultava ... in carcere per i reati ...