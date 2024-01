Rai | le variazioni dei programmi tv di domani

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 06:00 Zio Gianni: “Il Sosia” – “Fulvio e il malocchio” 23:40 Appresso alla musica 00:35 Storie di donne al bivio – Meteo2 01:40 (anziché 01:20) I Lunatici 02:30 L’uomo e il mare 05:00 Telefilm Rex: “Alla luce del sole” 05:40 Piloti (anziché Zio Gianni) (Punti di Vista delle h. 00:45 non andrà in onda) RAI 3 14:50 LEONARDO 15:00 In diretta dal Senato della Repubblica “Question Time” Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento 16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI 16:10 TG3 LIS 16:15 Rai Parlamento Telegiornale 16:20 Aspettando Geo 17:00 Geo 01:45 (anziché 01:55) RaiNews24 (La biblioteca dei sentimenti delle h. 15:25 non andrà in onda) seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Queste ledei programmi tv di domani:1 Nessuna variazione2 06:00 Zio Gianni: 'Il Sosia' - 'Fulvio e il malocchio' 23:40 Appresso alla musica 00:35 Storie di donne al bivio - Meteo2 01:...Tra gli indici di Eurolandia incolore Francoforte , che non registrasignificative, ... Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione ,Way (+2,90%), Saras (+2,90%), Acea (+2,53%)...Rai. Il 3 gennaio 1954 è andata in onda la prima trasmissione ... un asset pubblico quando vuole e per mille diversi motivi anche solo per fare cassa ma la variazione degli assetti proprietari non ...Questa la programmazione prevista su Rai 2 salvo improvvise variazioni di palinsesto. In tutto, quindi, sono previsti quattro appuntamenti per il thriller ambientalista girato prevalentemente in ...