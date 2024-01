Rai | Giampaolo Rossi pronto per diventare Ad a Maggio FI e Lega scalpitano sul nome del presidente | pomo della discordia le europee - ESCLUSIVA

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sempre più vicina la nomina dia nuovo adRai. A quanto si apprende da ambienti governativi, la premier sarebbe determinata a realizzare quanto deciso già a, quando scelse come ad, per l’ultimo anno di consiliatura, Roberto Sergio efu nominato dg, in attesa di sub

La diffida firmata da legale del sottosegretario, l'avvocatoCicconi , è arrivata oggi alla trasmissione, programmata per stasera su3 (ma registrata venerdì). Ovviamente l'invito cadrà ......a giugno con le carte in regola per aspirare a un rinnovo Giorgia Meloni è alla ricerca di un nuovo bardo che guidi lasovranista. Il suo uomo a viale Mazzini potrebbe non essere più...Nell’audizione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi occorsa lo scorso dicembre, il Direttore Generale della RAI Giampaolo Rossi ha dichiarato quanto segue: ...Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e assessore alla Bellezza della giunta Frontini, ha tentato di impedire la messa in onda della puntata di Report di domenica 14 gennaio. Attraverso una le ...