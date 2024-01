Ragazzo divora universo | la recensione | un racconto di formazione caleidoscopica

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La serie:, 2023. Creata da: Trent Dalton. Cast: Felix Cameron, Zac Burgess, Bryan Brown, Lee Tiger Halley, Travis Fimmel, Phoebe Tonkin, Simon Baker. Genere: Drammatico, Crime Durata: 50 minuti circa/7 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Un ragazzino cresciuto nella periferia di Brisbane negli anni ’80 deve vedersela con una famiglia amorevole ma disfunzionale, e con tutti i pericoli che minacciano costantemente la sua vita. Dall’11 gennaio è disponibile su Netflix l’adattamento in 7 episodi del romanzo semiautobiografico di Trent Dalton, intitolato. Lo show appare, fin da subito, come uno straordinariodi, al cui centro troviamo la complessa ...

Ritorna anche The Good Doctor , giunto oramai alla sesta stagione, ma arrivano anche le miniserie The Brother Sun euniverso. Bitconned è il primo film Netflix Original rilasciato ...C'è il bambino girasole che legge appollaiato alla finestra e quello, modello polpo, chedue libri alla volta. Oppure il chihuahua, che si fa piccolo sotto il tavolo per immergersi ...che ...Boy Swallows Universe è una serie televisiva in arrivo l'11 gennaio 2024 su Netflix basata sull'omonimo romanzo di Trent Dalton.Ragazzo divora universo è una miniserie drama in 8 parti scritta da John Collee ed interpretata da Travis Fimmel, Phoebe Tonkin e Simon Baker, adattamento del romanzo di Trent Dalton. Dall’11 gennaio ...