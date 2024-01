Raffaella Scuotto | Chi È E Che Lavoro Fa La Corteggiatrice Di Uomini e Donne!

(Di giovedì 11 gennaio 2024)corteggia Brando Ephrikian ae Donne. In tanti hanno apprezzato la sua personalità, ma ecco cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua vita! Ae Donne,è una delle corteggiatrici di Brando Ephrikian. La ragazza si è fatta notare per il suo carattere deciso e per i suoi modi di fare, diventando molto apprezzata dal pubblico. Ma ci sono tante cose da sapere su di lei, sulla vita e le curiosità che la riguardano.: chi è e chefa ladi Brando!è una delle più amate protagoniste di questa edizione die Donne. La giovaneha ...

Anche questa volta ha portato in esterna siache Beatriz D'Orsi , baciandole entrambe, come rivelano le anticipazioni di Pugnaloni. Anche la tronista Ida Platano , ha portato in ...La scelta non si è svolta in studio alla presenza di entrambe, ma all'esterno e Virginia non era presente: Per quanto riguarda Brando Ephrikian , ha portato in esterna siache ...Nell'ultima registrazione di Uomini e donne Cristian Forti ha fatto la sua scelta: ecco con chi la lasciato il programma tra Valentina Pesares e Virginia Degni.Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi, generando suspense e curiosità nel pubblico. Le due corteggiatrici hanno avuto la fortuna di ricevere un bacio da Brando, alimentando il mistero su chi sarà la ...