Rachele Mussolini “Il braccio teso? Non piaceva neanche a mio padre”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Ho cinquant’anni e non mi è mai venuto in mente di farlo. Sulla maternità surrogata sono contraria, ma servono più diritti per le coppie gay. E anche una legge sul fine vita. Col Pd ho ottimi rapporti”. Colloquio sorprendente con la nipote del Duce, papabile per un posto in lista con FdI alle Europee

"Abbiamo appena approvato all'unanimità in assemblea capitolina la delibera presentata dalla collegae di cui sono secondo firmatario che prevede l'uso della vernice mangia - smog ..." Abbiamo appena approvato all'unanimità in assemblea capitolina, la delibera presentata dalla collegae di cui sono secondo firmatario che prevede l'uso della vernice mangia - smog nelle future opere pubbliche di manutenzione straordinaria e ordinaria a Roma ", dichiara Riccardo ...“Ho cinquant’anni e non mi è mai venuto in mente di farlo. Sulla maternità surrogata sono contraria, ma servono più diritti per le coppie gay. E anche una ...A Roma la famosa vernice che veniva utilizzata per realizzare i murales cattura smog, verrà utilizzata anche per tutte le prossime opere urbane ...