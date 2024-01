Rabbit R1 | l’assistente AI che vuole mandare in pensione Alexa e Siri

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Al Ces di Las Vegas una nuova startup ha presentato un dispositivo tascabile in grado di imparare qualsiasi compito digitale gli facciate vedere, e farlo al vostro posto

Jesse Lyu, fondatore e CEO diInc., spiega che'obiettivo non è sostituire gli smartphone, quanto piuttosto fornire undigitale semplice ed intuitivo. R1 costa 199$ ed è già ......musica dopo che Lyu (usando un PC) ha abbinato aOS'...aOS'account Spotify (tramite il portale web diOS). ... R1 si presenta meglio (anche come prezzo) rispetto all'...