Questa è una estorsione | Spagna nel caos | perché Sanchez rischia grosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Bufera su. Si è accesa la polemica inper l'accordo che ieri è stato raggiunto all'ultimo minuto tra il Psoe e il partito Junts affinché gli indipendentisti permettessero la conversione in legge di tre decreti chiave per il governo (ne sono passati alla fine solo due). I socialisti, in cambio dell'astensione di Junts, hanno accordato al partito di Carles Puigdemont che al governo catalano verranno trasferite competenze in materia di migrazione. Il Partito popolare all'opposizione è insorto affermando che il Psoe ha ceduto a una "" che pagano gli spagnoli in termini di "diritti e uguaglianza". I socialisti hanno chiarito che questo trasferimento di competenze avverrà tramite una legge che si discuterà al Congresso. Junts ha affermato che passerà alla Catalogna la "gestione integrale" di...