Quelle brave ragazze 2 da stasera su TV8 per la prima volta in chiaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Mara Maionchi, Marisa Laurito e Sandra Milo arrivanosu TV8 alle 21:30 con2, la seconda stagione del road trip-show per lain. Mara Maionchi e Sandra Milo sono pronte a ripartire con2, lo show on the road che arrivasu TV8 alle 21:30 per lain, dopo il passaggio su Sky. "Abbandonate" da Orietta Berti, che aveva viaggiato con loro in Spagna durante la stagione precedente, riceveranno però la compagnia di un'altra leggenda del teatro e della televisione italiana: Marisa Laurito. Il trio di spumeggianti protagoniste è pronto a salire a bordo dell'iconico e ...

Mara Maionchi e Sandra Milo sono pronte a ripartire conragazze 2 , lo show on the road che arriva stasera su TV8 alle 21:30 per la prima volta in chiaro , dopo il passaggio su Sky. "Abbandonate" da Orietta Berti, che aveva viaggiato con loro ......RAI3 L'accusa (Film) RETE4 Dritto e rovescio (Approfondimento) CANALE5 Terra amara (Soap) ITALIA1 Calcio - Coppa Italia - Juventus Vs Frosinone (Sport) LA7 Piazzapulita (Attualita') TV8...Mara Maionchi, Marisa Laurito e Sandra Milo arrivano stasera su TV8 alle 21:30 con Quelle brave ragazze 2, la seconda stagione del road trip-show per la prima volta in chiaro.Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.