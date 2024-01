Quando gioca Sinner agli Australian Open? C’è la data del debutto! Programma | avversario | dove vederlo in tv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) E’ stato rilasciato l’elenco delle 32 partite, 16 del tabellone maschile ed altrettante di quello femminile, che apriranno gli2024 di tennis, che quest’anno scatterà domenica 14 gennaio: non si conosce l’ordine di gioco, ma è ufficiale che scenderà in campo in campo Jannik, numero 4 del seeding. L’azzurro, inserito nella parte alta del tabellone, sarà opposto al neerlandese Botic van de Zandschulp: tra gli altri italiani, in attesa della conclusione delle qualificazioni, saranno in campo già domenica anche Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti. La diretta tv di-van de Zandschulp2024 di tennis sarà affia Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, ...

Il racconto di Mariska Hargitay "Un uomo mi ha violentataavevo 30 anni. Non c'era nessun ... Non so cosa ci sia dall'altra parte e non annullerà ciò che è successo, ma so cheun ruolo nel ...Berrettini nonuna partita dallo scorso fine agosto,si infortunò alla caviglia nel 2° turno degli US Open contro il francese Rinderknech. In questa stagione ha ritardato la partenza per ...E' stato rilasciato l'elenco delle 32 partite, 16 del tabellone maschile ed altrettante di quello femminile, che apriranno gli Australian Open 2024 di tennis, che quest'anno scatterà domenica 14 genna ...Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli lasceranno presto l`Italia e si sposteranno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, che si gioca tra il 18 e il 22 gennaio..