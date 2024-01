Quando è previsto il pagamento Naspi a Gennaio 2024? Ecco le DATE

Xi ha parlato anche e soprattutto di economia , del superamento degli ostacoliper il 2024,...riservati Navighi con pubblicità ridotta Ottieni sconti su prodotti e servizi Disdicivuoi ...Così è statolo stanziamento di 4,6 miliardi di euro per intervenire su "strutture ... evidenziando che "lo ha fatto, ha detto una cosa non vera sui livelli essenziali delle prestazioni,...Dell’intervento di miglioramento sismico previsto per la Ghirlandina, ci sono ancora molti aspetti da definire ma – è certo – non è dovuto a particolari emergenze, si tratta invece di un piano di lavo ...La Legge di Bilancio 2024 ha previsto, anche se sarebbe meglio dire confermato, l’obbligo di variazione catastale per le unità immobiliari soggette ad interventi di superbonus ...