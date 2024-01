Qualificazioni Australian Open 2024 | programma | orari e italiani in gara venerdì 12 gennaio

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il, glie gliin12, quinta ed ultima giornata delledegli. Tempo di turno decisivo per quattro azzurri sul cemento outdoor del Melbourne Park. L’obiettivo è cogliere il terzo successo della settimana, guadagnandosi il pass per il tabellone principale del primo Slam stagionale. Stefano Napolitano non avrà un esame semplice contro il bombardiere slovacco Lukas Klein che, pochi giorni fa, è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale in quel di Brisbane (sconfitto in tre parziali dall’altro italiano Matteo Arnaldi). Ostacolo complicato anche per Flavio Cobolli. Quest’ultimo se la vedrà contro il solido argentino Santiago Rodriguez Taverna, ...