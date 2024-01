Qualificazioni Australian Open 2024 | montepremi e prize money

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ile ildelleper gli, primo slam della nuova stagione. Riparte la caccia ai 16 pass per il main draw dell’Happy Slam, ambiti dai 128 giocatori ai nastri di partenza del draw cadetto (da moltiplicare x2 considerando anche il femminile). Come di consueto, è molto nutrita la spedizione italiana, che può contare ben 20 rappresentanti (18 uomini e 2 donne) e spera di portarne il più possibile nel tabellone principale. Ilrecord complessivo dello slamo è pari a 53 milioni di euro (considerando anche il tabellone principale). Il primo turno delleoffre ai giocatori circa 15mila euro totali, bottino crescente ...

