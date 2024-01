Qualcuno salvi Chiara Ferragni | la nuova società di comunicazione in soccorso dei Ferragnez

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Laè regina assoluta al giorno d’oggi e non è minimamente pensabile fare imprenditoria a certi livelli senza un’adeguata gestione della stessa. Ciò è vero per tutti ma soprattutto per chi ha impostato il proprio intero business su tale aspetto. Parliamo così ancora di, che probabilmente vedeva in un crollo di questo tipo, conseguente allo scandalo Balocco, il proprio peggior incubo. Dopo essere rimasta al vertice per tanto tempo, è di colpo scivolata, ritrovandosi a fronteggiare una scalata forse più ardua della prima. Al tempo era sconosciuta, pubblicamente, ma con un’idea brillante e una grande ambizione. Si è fatta largo in un mondo lavorativo agli albori, privo di regole ben definite e argini imposti. Cosa fare però quando parte del tuo pubblico e delle aziende che ti davano fiducia e sostegno ti ...