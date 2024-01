Puglia | servizio civile | quattro posti offerti dall’Unione italiana ciechi Di cui uno per giovani con minori possibilità

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Di seguito il comunicato: È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politicheli e ilUniversale, il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento diuniversale da realizzarsi in Italia e all’estero e da avviare nell’anno 2024 https://www.politicheli.gov.it/comunicazione/news/2023/12/bando-ordinario-2023/ I ragazzi e le ragazze, dai 18 anni e sino al giorno prima del compimento del 29esimo anno d’età, che sono alla ricerca di una opportunità di formazione/lavoro, potranno vivere un’esperienza straordinaria e arricchente sotto il profilo umano e professionale, aldella comunità, iscrivendosi al bando di...