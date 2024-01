Puglia | l’azienda agricola viene svenduta all’asta per coprire i debiti Allevatore s’impicca all’arrivo dell’acquirente per una visita

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La sua masseria valeva oramai poco meno di 25mila euro., problemi finanziari, Michele Verdi,di Laterza è stato costretto a venderla. Il prezzo, per le mancate offerte, è sceso ulteriormente. Ha provato all’ultimo a salvare l’attività, evitando l’asta ma poi, davanti alla certezza di un acquirente non ha retto il dolore e l’uomo, 53 anni, si è tolto la vita. La sua storia la racconta Repubblica. Verdi era titolare di un’azienda zootecnica tra Laterza e Altamura. La procedura esecutiva di messaera cominciata nel 2013, ma solo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 erano cominciate le vendite. Questo perché l’uomo ha avuto accesso a un mutuo agrario di 60 mila euro. Doveva ancora 40 mila euro, da restituire a due società di recupero crediti. Non ce la fa, parte la procedura esecutiva. Il perito stabilisce ...

Il tentativo di salvareVerdi allora pensa che forse può non perdere la sua.