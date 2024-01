Pubblicità MSC Crociere | canzone | campagna e video spot

(Di giovedì 11 gennaio 2024) SchedaMSCMessa in onda: gennaio 2024 Titolo: In viaggio verso la bellezza Protagonista: –/musica: clicca quiMSC

'Ispirata alla filosofia della bellezza, che ci spinge in avanti, questa nuova campagna di brand racchiude l'essenza diCrociere. Allo stesso tempo mostra come le nostre navi da crociera, uniche ...Quali sono state le conseguenze Almeno 8 tra i 10 più grandi armatori del mondo - tra cuie ... aggiungendo però che "non e' un facile colpirli tra le colline dello Yemen.""Gli Houthi ...