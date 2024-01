Proposta di legge su obbligo doggy bag | ecco in cosa consiste

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La pratica dellabag, ovvero il gesto di portare a casa ciò che non è stato consumato al ristorante, potrebbe diventare obbligatoria. È stata infatti presentata da Giandiego Gatta, deputato responsabile nazionale del dipartimento Pesca e acquacoltura di Forza Italia, unadicon l'obiettivo "di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno dei goals fissati nell'Agenda Onu 2030. In Italia, secondo i dati della Fondazione Barilla, ognuno di noi spreca 65 chili di cibo pro-capite l'anno per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante", ha spiegato Gatta aggiungendo che "il ristoratore, va precisato per evitare equivoci e forse anche strumentalizzazioni, è obbligato a fornire la vaschetta solo nel caso che il consumatore la richieda e lafa solo in modo che nessuno ponga ...