“Prof | posso andare in bagno?” | alunno chiede al docente di uscire dalla classe e scappa da scuola | ritrovato in stazione

(Di giovedì 11 gennaio 2024)aldiin, ma è una scusa perre da: vienein. I fatti, come segnala Il Mattino, si sono consumati martedì 9 gennaio in un istituto superiore in provincia di Salerno. L'articolo .

Amici 23, Giovanni in lacrime per la sfida: "Nonfarcela" Le squadre dei tresi sono riunite nella sala relax per ascoltare la comunicazione e decidere il da farsi: con fare alquanto ...'', ma non sa cosa sono le tegnue " (le barriere coralline dell'alto Adriatico, ndr). Il suo ... Cosadire adesso Abbiamo fallito, come altre volte. Facciamo almeno qualcosa per non ...Jamiolkowski si definiva scherzosamente «uomo della steppa», quasi a rivendicare, lui che alla lingua e al costume italiano si era perfettamente assimilato, un’estraneità di superficie che poteva ...Dragusin, il Prof. Bava a CM: ‘Plusvalenza fittizia Che errore! Il punto è un altro. E sui bilanci di Juve e Inter…’ ...