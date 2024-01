Prima trasferta dell’anno per il Benevento 5 sul campo della Futura

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFriday-Night per il GG Team Wear5. Archiviata la seconda vittoria consecutivascorsa settimana, con tanto di allungo in classifica, la squadra di Andrea Centonze sarà di scena in Calabria suldomani alle 19.30. Stefano Billo (Schio) e Angelo Tasca (Treviso) saranno gli arbitri dell’incontro, Cosimo Di Benedetto (Lamezia Terme) il crono. E’ Matheus Dias Rocha a parlare alla vigilia del match contro la: “Abbiamo lavorato molto bene in settimana, è chiaro che siamo tutti molto felici del percorso – le parole dell’estremo difensore brasiliano.- Occhio, però, alla: ha una classifica bugiarda rispetto al valorerosa. Sarà una partita molto complicata e dobbiamo imporre ...

In particolarein un paio di bar, poi con la gestione della Croce Grossa e ora la Veranda ... " Negli ultimi anni abbiamo notato un incremento grazie alla presenza di lavoratori ine ...Unica soluzione era lo spazio libero al "Pino Cuccureddu" visto che lasquadra dell'Alghero ... Ovviamente fa piacere giocare in città e non sempre in. Per quanto riguarda i giocatori " ...Senza Banda, Rafia e Touba, in Coppa d’Africa, Nicola Sansone ha proseguito nel lavoro personalizzato. Maggiori informazioni sulle sue eventualità di impiego si avranno nelle ultime sedute di ...Per la prima volta, dopo oltre una stagione e mezza, la Fc Alghero giocherà una gara casalinga su un campo di Alghero. Domenica prossima, 14 gennaio alle ore ...