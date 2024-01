Presenza scura | una mano su di me | Bonolis e il fantasma in casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) "Davvero avevi unin?", un utente lo ha chiesto a Paolodurante una diretta Instagram. E il noto conduttore di Canale 5 ha risposto: "Il primo appartamento in cui ho vissuto da solo l'ho comprato grazie ai primi guadagni che feci con la televisione, per cercare un'indipendenza dalla famiglia. Vicinonostra avevano ammazzato uno e quell'appartamento piccolino non lo voleva nessuno. Io l'ho preso e amen, sono andato lì. Per un certo lasso di tempo non è successo niente. Poi, è iniziata una situazione strana". Scendendo nel dettaglio del racconto,ha proseguito: "La notte andavo a letto e quando mi risvegliavo la mattina c'erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti, poi ha cominciato a partire lo sciacquone di notte. Mi sono domandato cosa potesse ...