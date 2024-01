“Potevamo morire tutti” Terrore sull' aereo della nazionale del Gambia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si è sfiorato il disastronel volo charterdi calcio deldiretta in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa. Il piccolo velivolo ieri è stato costretto a un atterraggio d'emergenza nove minuti dopo il decollo, a causa di una depressurizzazione che ha tolto l'ossigeno in cabina e ha causato diversi svenimenti. Da quanto hanno raccontato i calciatori, la temperatura a bordo era elevatissima e mancava l'aria. Il pilota si è accorto dell'inconveniente ed è riuscito a rientrare all'aeroportocapitale Banjul. Molti ‘Scorpions', come è soprannominata ladell'Africa occidentale, si erano addormentati, anche perché reduci da una trasferta di 32 ore dall'Arabia Saudita con scali a Istanbul e Casablanca. Saidy Janko, difensore dello Young Boys, ...

