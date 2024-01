Poste | al via le trattative per il nuovo contratto dei dipendenti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Aumento di 260 euro per il livello medio di riferimento nel triennio 2024-2026, riduzione dell’orario, cabina di regia nazionale sull’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, nuove vie di partecipazione dei lavoratori e il miglioramento del welfare. Sono queste le richieste che i sindacati diItaliane, Slp Cisl, Slc Cgil, Uil, Confsal, Failp Cisal e Fnc Ugl, si preparano a presentare per il rinnovo deldei 120mila lavoratori, scaduto a fine 2023. Nelle prossime ore dovrà passare dagli attivi unitari e poi dalle assemblee dei lavoratori per essere successivamente inviata all’azienda. “L’incremento trova giustificazione nei bilanci consolidati, nel valore del titolo e nell’alta redditività aziendale. È importante sottolineare anche l’alto tasso inflattivo che da tempo penalizza i salari dei ...