Portici | trovati in possesso di droga | arrestato un uomo e una donna

(Di giovedì 11 gennaio 2024) per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nella serata di martedì, gli agenti del Commissariato di-Ercolano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Cardano un giovane appiedato che, dopo essersi avvicinato con atteggiamento circospetto ad una coppia a bordo di una vettura, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro tentando di allontanarsi velocemente. Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato indi un involucro di cocaina appena acquistata di circa 0,35 grammi, che gli indagati,indi 22 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 8 grammi e di 290 euro, evidente provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, un 31enne ed una 24enne, entrambi del napoletano, ...

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di- Ercolano hanno notato in via Cardano ... Due milioni di euro di hashish nascosti in un furgone: in manette il corrierenel doppio ...Agenti e personale sanitario si sonodi fronte e un uomo massacrato di botte, steso sul ... subito dopo l'aggressione e la successiva caduta a terra, sotto idi viale IV Novembre. Per ...PORTICI - Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Cardano un ...Le divise dopo il delitto sotto i portici Sono arrivate in 4 minuti e 17 secondi. E’ uno dei dati usciti ieri mattina in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (presieduto dal prefetto ...