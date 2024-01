Pontedilegno - Tonale | chitarre di ghiaccio al Paradice Music

Eccellenze gastronomiche I concerti saranno fruibili anche da chi non scia: il Paradice Dome si trova in prossimità della cabinovia Paradiso, che parte dal Passo. Durante la kermesse, inoltre, ...Sia a, sia a Borno, i numeri danno ragione di una stagione iniziata benissimo e proseguita altrettanto bene anche in Maniva. Questo è un articolo . Per continuare a ...Torna nel comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale la rassegna che fa da prezioso corollario alla stagione invernale: fino al 30 marzo 2024, tre mesi di concerti (35 in tutto) a 2.600 metri di quota ...I Winter World Masters Games Lombardia 2024, si svolgeranno dall’11 al 21 gennaio 2024 nei comuni lombardi e trentini di Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Pellizzano, Ponte di ...