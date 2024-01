Polizia Stradale | nel 2023 più infrazioni ma meno incidenti

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 ecco lo spot per presentare Plate Check il progetto della Polizia di Stato e Ania per contrastare ... (liberoquotidiano)

Nel 2023 laha alzato i giri della sua già sua vigorosa attività . La Polstrada ha intensificato i controlli su strade e autostrade, impiegando 425.261 pattuglie, per un aumento del 2% rispetto ...Riguardo ai controlli con dispositivi mobili, disposti dal Prefetto in sede di Osservatorio per l'Incidentalità, coordinati dalla Sezione di- cui partecipano laProvinciale, ...Anche il taser, la pistola a impulsi elettrici, per i controlli a Fontivegge. Entro fine mese anche la polizia locale, oltre a polizia e carabinieri, avrà la possibilità di usare ...Rafforzati i controlli della sezione di Ravenna, in strada in un anno 2628 pattuglie, ritirate 190 patenti. Giro di vite sul traffico pesante, sequestrati cinque veicoli oggetti di riciclaggio. Maggio ...