Polemiche sulla Casa della Salute Mobile nelle aree interne dell' Abruzzo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Chieti - Dal 15 al 19 gennaio, ladel progetto "in" è operativa a Palmoli, in piazza Bernini, offrendo una serie di prestazioni sanitarie gratuite a bordo di un truck attrezzato. Le prestazioni includono mammografie, pap e Hpv test, test per tumore del colon retto, controllo dei nei, elettrocardiogramma e spirometria. Il servizio, accessibile senza prescrizione e prenotazione, è dedicato ai cittadini residenti a Palmoli, Dogliola e Tufillo dalle 9:00 alle 17:00. La settimana successiva, a partire dal 22 gennaio, il mezzo si sposterà verso Carunchio, Liscia, Gissi e Guilmi, coinvolgendo anche i comuni limitrofi. Durante l'intero progetto, il truck concentrerà la sua attività nel Sangro-Aventino e nell'Alto Vastese, mirando a ...