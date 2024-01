Pogba è il Calciobidone 2023 Medaglia d’argento per De Ketelaere | bronzo per Origi

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) TORINO – E’ proprio un periodo buio per la Juventus, se per il terzo anno consecutivo un suo giocatore si piazza agevolmente ai vertici del ‘’ – titolo a cura di Calciobidoni.it, del Guerin Sportivo e di Calcio 2000 – sondaggio atto a certificare la peggior delusione straniera calcistica dell’anno del campionato italiano. Dopo Ramsey nel 2021 e Arthur nel 2022, per la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La Juve batte la Cremonese e consolida il secondo posto, ma perde di nuovoCalciomercato Juventus: colpo di mercato, ha firmato un difensore La ripresa secondo Allegri: “A Cremona sarà complicata, Napoli al momento favorita” “Il -15 non cambia nulla, pensiamo al campo”: parola di Allegri Allegri e la Juve ripartono: “Dobbiamo tornare in ...