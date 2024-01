Più fasci col Pd

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La forza dei dati a volte è strabiliante. Perché succede spesso che i politici decidano di cavalcare una polemica politica nella speranza di recuperare un po’ di strada nei sondaggi e poi vengano regolarmente smentiti dalla nuda e cruda realtà. Quella dei numeri. Succede a tutti, sia chiaro. Ma stavolta Elly Schlein c’è cascata con tutte le scarpe. Avete presente la burrascosa, quanto inutile diatriba sui saluti romani di Acca Larentia? Ecco. Tralasciamo per ora il fatto che dopo 46 anni ancora ci siano degli assassini a piede libero che l’hanno fatta franca. E concentriamoci sull’accusa, formulata ieri dal segretario del Pd al premier Meloni, di essere “ostaggio del suo passato”, di non aver “preso le distanze” da Acca Larentia e – di fatto – di essere connivente coi “cani sciolti” col braccio teso in onore dei caduti del Msi. Il sottinteso vuole far credere agli italiani, che ...