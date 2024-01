Più di diecimila civili sono morti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Due missili russi hanno colpito un hotel nel centro di Kharkiv, seconda città più grande dell’, ferendo undici persone – un trentacinquenne è stato ferito in modo grave. È successo ieri sera e le foto pubblicate online mostrano molte finestre saltate e balconi distrutti con grandi mucchi di macerie nella strada adiacente. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha detto che diverse case nel distrettostate danneggiate, così come un impianto di produzione e un autosalone. «Un missile ha colpito vicino all’hotel, proprio vicino a una recinzione. L’altro ha colpito un edificio vicino», ha detto all’emittente pubblica Suspilne il capo della polizia di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko. «I militari non hanno mai soggiornato in questo albergo e quasi tutti a Kharkiv lo sanno. Era usato dai giornalisti». Tra i feriti, infatti, ci...