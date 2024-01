Pitti Uomo 105 | Velvet mi Amor

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Stefano Chiassai porta105 la storia deiBoys: manichini dalle forme aliene che ballano a ritmo di musica e luce, vantando di indossare abiti dal materiale prezioso caratterizzati da linee innovative. Ed è proprio da questo sogno che prende vita l’istallazione artistica concepita da Stefano e Corinna Chiassai. È infatti una collezione futuristica - realizzata con il supporto della celebre azienda italiana Pontoglio 1883, prima nella lavorazione del velluto - dove l’occhio segue l’istinto e non si fa influenzare dalle solite regole: così nascono outfit dai colori inaspettati dove il color ruggine sposa il fucsia mentre il verde acido incontra il color cammello. Anche i tagli e le coste del velluto non hanno vincoli, così un attimo prima le vediamo orizzontali e subito dopo diagonali. Il risultato è d’impatto, il ...

La passione per uno stile di vita dinamico è il punto di partenza per la sezione Dynamic Attitude, protagonista assoluta al Padiglione Cavaniglia, ... (panorama)

L'artigianato autentico, con il suo portato di manualità ed esperienza, è tassello indispensabile per la filiera della moda:ne è la riprova. La kermesse in corso alla Fortezza da Basso si ...I primi look frutto del nuovo corso sono stati presentati a, dove ieri il brand ha realizzato un trunk show (nella foto). 'Quando si è trattato di scegliere un nuovo partner per la ...La passerella si tinge di led e colori tecno. Tra trend virali e nostalgia del passato, la sfilata dell'uomo di oggi ...L'esposizione negli spazi rinnovati di Manifattura Tabacchi, destinati a ospitare il futuro centro di ricerca dedicato agli studenti di moda ...