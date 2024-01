Pitti Uomo 105 | Fantastic Classic

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’anima piùa di105 trova la sua massima espressione tra il Piano Terra e Inferiore del Padiglione Centrale, il Salone M, la Sala Alfa e al Rondino, delineando un percorso che unisce tradizione e innovazione, per unche non rinuncia mai all’eleganza. Ne è esempio Cruciani che, in questa edizione, sceglie di presentare a Fortezza da Basso una capsule collection di capi per l’après-ski dedicata a Saint Moritz, recuperando la visione estetica che ha accompagnato gli anni Ottanta e Novanta attraverso volumi prominenti e macro fantasie. I capi pensati per una delle più iconiche mete sciistiche al mondo, classificati tra le finezze 3-5, sposano così la sofisticatezza dei jacquard e dei punti maglia in cashmere e misto cashmere. L’outdoor elegance firmata Paul&Shark si fa protagonista di ...

La BPER Rari Nantes Savona è stata ospite dello sponsor "William Wilson" aImmagine, la più importante rassegna di moda maschile nel mondo che si sta svolgendo a Firenze in questa settimana. La squadra biancorossa ha trascorso una giornata all'insegna del fascino ...... Regione si conferma al primo posto in Italia per ospitalità rurale (+4,7%) 9 Gennaio 2024 Firenze capitale della moda maschile e del lifestyle, al via l'edizione 2024 di8 Gennaio 2024 ...La nuova collezione uomo firmata dall’imprenditore di Solomeo vuole dire basta al quiet luxury, cioè quell’idea di lusso che passa in sordina, che non si dà a vedere, che ha dominato lo stile nel 2023 ...Il finlandese, direttore creativo di Camper, ha presentato giovedì a Firenze la sua prima collezione di ready-to-wear in una sfilata in stile western, in cui ha rivisitato in modo cool i classici del ...