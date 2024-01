Pink Floyd Legend Week | il tour parte da Roma Attesi a Napoli il 26 febbraio

(Di giovedì 11 gennaio 2024)ndo daal Teatro Olimpico dal 23 al 27 gennaio 2024 con 5 imperdibili concerti in 5 giorni iarriveranno ail 26. Dopo un lungoin giro per l’Italia intera, terminato il 30 settembre scorso con un tutto esaurito al Teatro Arcimboldi di Milano, iinaugurano il2024

Giovedì 30 novembre 2023 alle 20.30 il cineteatro Gavazzeni di Seriate ospita il concerto di beneficenza “The dark side of the moon”, organizzato ... (bergamonews)

Quando Another Brick In The Wall Part 2 dei Pink Floyd divenne di dominio pubblico, l’iracondo Roger Waters dovette fare delle precisazioni. ... (optimagazine)

Caserta . Nick Mason torna in Italia per 6 incredibili appuntamenti estivi che toccheranno anche Caserta , martedì 23 luglio 2024. Il leggendario ... (casertanotizie)

... uno spettacolo attraverso il quale rivivere in musica le leggende musicali mondiali daiai Queen, dai Beatles ai Led Zeppelin. Appuntamento a teatro Spazio nel fine settimana di Rimini ...Eventi sottolineati da una colonna sonora affidata a voci e brani molto conosciuti nel panorama musicale: Gianni Morandi, Gloria Gaynor, Adriano Celentano, Raffaella Carrà,, Mina , per ...Sabato 20 gennaio, a partire dalle ore 16 nella libreria Primo Moroni, Marianna The Influenza presenterà il suo libro "Nera con forme" (Le plurali editrice) dialogando con Benedetta La Penna, ...Dopo un lungo tour in giro per l'Italia intera, terminato il 30 settembre scorso con un tutto esaurito al Teatro Arcimboldi di Milano, i Pink Floyd Legend inaugurano il tour 2024 partendo da Roma al T ...