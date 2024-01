Pinamonti | «All’Inter ambiente dove crescere! Scudetto? Il mio pensiero»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024), nel corso di una lunga intervista concessa a SportMediaset, ha parlato della sua esperienzae della lottain Serie A OBIETTIVO – Queste le parole di: «Inter? Ho lasciato casa mia quando avevo quattordici anni e ho trovato uncrescere sia come persona che come calciatore. Lì ho giocato un piccolo scampolo di partita in Champions League, ma vorrei giocare con continuità e da protagonista.? È un campionato molto bello, combattuto sia nella parte alta che nella parte bassa. Non mi sbilancio perché manca ancora molto alla conclusione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...